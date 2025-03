Calciomercato Lazio | Tra rinnovi e reintegri: è scattato il rebus terzini

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Occhi anche in difesa, non solo in attacco. Fabiani ha aggiunto Provstgaard in difesa, un investimento per il futuro, nel presente farà rodaggio per poi proiettarsi il prossimo anno nelle rotazioni di mister Baroni e dare grandi garanzie, dimostrando che la scelta fatta a gennaio non sia stata sbagliata.

Nel frattempo, la difesa sarà un reparto da ritoccare, con i primi nomi che iniziano ad essere attenzionati dalla dirigenza della Lazio come Marco di Cesare. Tutto ruoterà attorno a Gila, uomo-mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, Romagnoli ha ricevuto offerte a gennaio, rispedite al mittente. Patric ha giocato poco. Qualcuno busserà per Tavares, dipenderà dall’offerta.

Serviranno quasi sicuramente due terzini, uno a destra e uno a sinistra. Marusic stava rinnovando, è tutto di nuovo in stand-by. Marusic senza rinnovo resterebbe legato automaticamente fino al 2026, ha legato la permanenza al nuovo contratto, c’è il rischio di uno scontro. Pellegrini è fuori lista e non è stato reintegrato per ora. Per questo dovrà fare una scelta: restare fuori o partire. La Lazio da giugno dovrà pagargli 2,4 milioni netti di ingaggio. Non sarà facile piazzarlo visto l’ingaggio.

