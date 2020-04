Calciomercato Lazio: tutti in fila per Pellegri, ma il Monaco resiste

CALCIOMERCATO LAZIO - Tutte in fila per Pietro Pellegri. Il giovane attaccante del Monaco piace a tanti club di Serie A. Bologna, Lazio e Milan negli ultimi mesi avrebbero sondato il terreno per riportare il classe 2001 in Italia. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa non è facile. La squadra del Principato non intende privarsi del classe 2001. Il Monaco crede molto in lui tanto che ha sborsato 20 milioni di euro per assicurarselo. Qualche problema muscolare ha bloccato la sua maturazione, ma in Francia sono convinti dell'investimento fatto. Non sarà semplice strapparlo alla Ligue1. Biancocelesti e rossoneri ci hanno provato nei mesi scorsi e ora sarebbero i rossoblù a sognarlo per la prossima stagione. Il calciomercato sarà inevitabilmente condizionato dal coronavirus, ma Pellegri fa gola a molti club che sperano di poterlo riportare in Serie A.

