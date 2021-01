Calciomercato Lazio, Vavro in stand-by: aspetta notizie per il futuro

Il trasferimento al Genoa saltato quando tutto sembrava ormai definito. Il calciatore non è stato ritenuto pronto fisicamente dalla società rossoblu e ha rifatto subito le valigie per tornare nella Capitale. Denis Vavro rimane in cerca di squadra, al momento è fermo in attesa di notizie da parte della Lazio. Offerte per il momento non sono arrivate e il rischio di perdere l'intera stqgione è ora concreto e reale. C'è tempo fino al 1 febbraio per trovare un aquirente. La Lazio proverà a piazzare anche Durmisi, Di Gennaro, Kiyine, Minala e Bari.

