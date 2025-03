Calciomercato, nuovo derby in vista? La Roma su un obiettivo della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il derby non si ferma mai, nemmeno sul mercato. Obiettivi simili per l'anno prossimo tra Roma e Lazio, a caccia di nuovi colpi per rinforzare la propria rosa. Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato dell'interesse della società biancoceleste per Oumar Solet, difensore centrale dell'Udinese. È una delle sorprese del campionato da gennaio a oggi.

Per questo, su di lui sarebbe piombata anche la Roma (oltre al Napoli), come riportato da Il Corriere dello Sport. I giallorossi, infatti, sono pronti in estate a separarsi da Hummels: oltre a Marmol del Las Palmas, in lista ci sarebbe proprio il classe 2000 bianconero. La sua valutazione resta sempre intorno ai 15 milioni di euro.