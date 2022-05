Calciomercato, parla Pastorello: "La verità su Bernardeschi e Keita"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Federico Pastorello ha parlato sulle pagine de La Repubblica commentando la stagione dei suoi assistiti. Keita Balde Diao non si sta eprimendo ai suoi livelli e trova poco spazio con il Cagliari. Il procuratore del senegalese ha detto che si sarebbe aspettato un maggiore utilizzo in Sardegna e non è contento di come sta andando la sua esperienza. Diverso il discorso per Federico Bernardeschi. Il calicatore è in scadenza e spera di proseguire la sua avventura in bianconero. I rumors di mercato vedevano il giocatore lontano da Torino, ma il manager spiega: “Ma non ho mai avuto la percezione che Federico non fosse riconfermato. Magari c’è un gioco delle parti e possono darti la sensazione di non essere così importante nel progetto. Ma con la Juve il dialogo per il rinnovo è aperto. La sua priorità è rimanere. Poi, è normale che debba aprire ad alternative, che ci sono: lui non si immagina in un club che non sia un top club. La Juve lo è, ce ne sono però anche altri”.

