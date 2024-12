Calciomercato Roma | Dybala, si attendono novità: il Gala non molla

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO ROMA RASSEGNA STAMPA - Carlos Novel, agente di Paulo Dybala si è recato ad Istanbul qualche giorno fa, sull'argentino sembra essere forte l' interesse del Galatasaray. La squadra turca ha dimostrato negli ultimi anni di essere molto attiva sul mercato italiano; Dries Mertens, Victor Osimhen e Lucas Torreira sono gli ultimi esempi di questa tendenza. Ad oggi sembra l' unica squadra ad aver sondato il terreno per il fantasista argentino, per cui qualcosa pare smuoversi già nell'imminente finestra invernale di calciomercato. L' agente ha già comunicato la remunerativa offerta che è stata fatta al suo assistito, si parla di 10 milioni di euro netti a stagione, ed ora è tempo di riflessioni per il classe '93.

Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, anche la Roma riflette, è evidente come il rinnovo di Dybala, per cui manca ancora qualche presenza per far scattare la clausola di rinnovo automatico presente nel contratto firmato dall'argentino nell'estate 2022, sia molto oneroso per la Roma e per questo motivo la separazione non è da escludere. La società capitolina potrebbe avere altri progetti per il futuro, e con Matias Soulè e Tommaso Baldanzi potrebbe già trovarsi i sostituti in rosa, due ragazzi del 2003 per cui la Roma ha investito tanto nelle ultime due finestre di calciomercato. Ogni scenario è aperto, non è da escludere che la scelta del prossimo allenatore della Roma possa influire sulla scelta della Joya, il cui futuro rimane comunque molto incerto.