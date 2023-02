Calciomercato, Zaniolo verso la Turchia: trattativa calda

Il giocatore ha capito che la sua avventura alla Roma è finita e ha detto sì all'offerta che arriva dalla SuperLig. Corsa contro il tempo...

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Nicolò Zaniolo può lasciare la Roma. Dopo i veleni, le dichiarazioni al vetriolo di Mourinho e Pinto, il certificato medico, l'aggressione ricevuta e la trattativa saltata con il Bournemouth, il calciatore può finire in Turchia. Il Galatasaray, infatti, ha presentato un'offerta per portare il calciatore in SuperLig. Il mercato in Turchia chiuderà l'8 febbraio e il club capolista vuole portare il calciatore in patria. La trattativa è avviata, ma la prima offerta di 15 milioni più bonus è stata rifiutata. Il Galatasaray ha aumentato la proposta a 18, ma la Roma ne chiede tra i 20 e i 22 più bonus con una percentuale sulla futura rivendita. Ricordiamo che il 15% dell'incasso della parte fissa della cifra dovrà essere versato all'Inter per l'accordo esistente al momento dell'arrivo di Zaniolo in giallorosso. Il calciatore ha chiesto 3.5 milioni di ingaggio e una clausola a 30 milioni valida per l'Italia. Nicolò ha capito che la situazione alla Roma è irrecuperabile e non vuole stare fermo cinque mesi. Il Galatasaray potrebbe essere l'occasione giusta. Mancano 48 ore per trovare l'intesa, ma c'è la volontà da tutte le parti di chiudere il prima possibile. Il giocatore ha messo like a due post del club e questo sembra un chiaro indizio social.