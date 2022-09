Carraro: "Lazio, Napoli e Atalanta, che realtà! Hanno fatto grandi cose"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La panoramica di Franco Carraro sulla Serie A. L'ex presidente del Milan, tre volte ministro della Repubblica Italiana ed ex numero uno di FIGC e CONI ha parlato di alcune proprietà americane del calcio italiano e non solo. Queste le sue parole riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Gli americani nel calcio italiano? E' una garanzia di trasparenza, di organizzazione, di futuro. E in parte di continuità. Guardate che il Milan ha fatto un’impresa. Vincere e tenere i conti a posto è una rarità. Nel calcio italiano ci sono realtà ad alto livello – vedi Napoli, Lazio, Atalanta – che hanno fatto cose importanti in questo senso".