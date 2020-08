Coronavirus, Czyborra positivo: saltato il trasferimento al Cagliari

Dopo le tre positività all'interno della rosa, un altro caso di Coronavirus sta facendo disperare il Cagliari. Sembrava tutto fatto per l'arrivo di Lennart Czyborra dall'Atalanta, ma la notizia della sua positività al Covid-19 ha tempestivamente bloccato la trattativa, come si evince dalla rassegna stampa di Radiosei.

L'esterno tedesco si sarebbe trasferito ai rossoblù in prestito biennale con obbligo di riscatto, ma ora è costretto a rimanere in quarantena ed aspettare la negatività di tre tamponi per poter tornare ad allenarsi in gruppo. La società sarda ha quindi deciso di annullare l'operazione e richiamare Pajac.