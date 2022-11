Corsi: “Dobbiamo mordere da subito. Arbitri? Ho una proposta per la Lazio”

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è chiamata a reagire. Quanto accaduto giovedì a Rotterdam, che è costato l’eliminazione dall’Europa League, fa male. Una delusione per i biancocelesti e per i tifosi che però oggi vogliono vedere in campo la grinta e la determinazione delle gare precedenti. Non si può sbagliare in un match importantissimo come il derby. Pensiero condiviso anche Gabriele Corsi che, ai microfoni de Il Messaggero, ha così commentato il momento della sua squadra del cuore: “Dobbiamo mordere subito la partita per riscattarci dopo una settimana difficile. Milinkovic e Immobile? Assenze pesanti. Sono i più forti che abbiamo, ma sono contento che saremo rappresentati da un calciatore ritrovato e soprattutto un tifoso come Romagnoli”. Il presentatore è poi tornato sull’episodio di Lazio - Salernitana che è costato la squalifica al serbo: “Proporrei alla società di togliere la maglia biancoceleste e metterne una gialla, così evitiamo che ci sventolino ammonizioni sotto il naso”. Infine, sulla Conference: “Non è la coppa dei perdenti, ma non diventi campione d’Europa come spesso leggo in giro. Non possiamo farla passare per un obiettivo prefissato”.

