Derby, Libero attacca Arcuri: "Vaccini buttati e cure tarocche, ma lui pensa alla Roma"

RASSEGNA STAMPA - "Spero che la Roma vinca il derby. Se preferisco il successo nella partita di domani o la risoluzione della crisi di governo? Il derby è fra 25 ore, per la seconda non basteranno. Speriamo che il nostro umore sia buono domani sera e possa continuare nel tempo". In piena pandemia da covid 19, 500 e passa morti al giorno e una crisi di governo in corso, il commissario straordinario per l'emergenza ha voluto comunque fare una battuta sul derby. Le dichiarazioni di Domenico Arcuri non sono passate inosservate tanto che il patron Lotito ha risposto per le rime al commissario. Anche la stampa nazionale non ha preso per nulla bene le dichiarazioni del manager di Reggio Calabria e soprattutto Libero lo ha criticato pesantemente. Il quotidiano milanese ha pubblicato un articolo dal titolo chiaro "Vaccini buttati e cure tarocche, ma Arcuri pensa alla Roma". Nel pezzo si legge degli scandali di questi giorni legati ai vaccini, con alcuni medici che hanno vaccinato persone che non avrebbero ancora dovuto ricevere il farmaco. Non è finita qui perché sono stati scoperti anche dei farmaci arrivati dalla Cina e venduti alla comunità asiatica come cure anticovid, quando in realtà non hanno queste proprietà. Nell'articolo di Tiziana Lapelosa, la giornalista sottolinea come Arcuri si sia vantato dei numeri italiani sulla campagna vaccinale in confronto agli altri paesi europei. Una volta "presa per buona l'idea di un «patentino vaccinale» - si legge-, incalzato da un giornalista "scivola" su crisi di governo e calcio". Uno scivolone di cui potevamo tranquillamente fare a meno.

