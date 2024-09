Dinamo Kiev - Lazio, quanti biancocelesti ad Amburgo! Il dato sui tagliandi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La sfida con la Fiorentina è ormai in archivio, la Lazio guarda avanti e a attenderla ora c’è la Dinamo Kiev. L’esordio in Europa League i biancocelesti lo faranno fuori casa, in campo neutro per ovvi motivi. Seconda trasferta settimanale che però non spaventa assolutamente i tifosi, pronti a un programma intenso e ai tantissimi chilometri da macinare. Anche a Amburgo, così come accaduto a Firenze, il settore ospiti più economico è stato riempito. Oltre 800 supporter, riporta Il Corriere dello Sport, saranno presenti sugli spalti per sostenere la squadra di Baroni.

Il club tedesco ha messo a disposizione dei tifosi biancocelesti due opzioni: una con tagliandi a 18 euro (con 800 posti in piedi) e l'altra da 40 euro (con ulteriori 994 postazioni con seggiolini). La prima è sold out, mentre per la seconda sono stati acquistati per il momento 36 tagliandi. A proposito della prossima trasferta, quella di domenica col Torino a cui i gruppi del tifo organizzato non parteciperanno, il quotidiano riferisce che sono stati venduti a ieri 929 dei 1.489 biglietti disponibili.

