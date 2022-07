DIRETTA - Calciomercato Lazio, intreccio Provedel - Falcone per la porta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Piuttosto attiva la Lazio in questo calciomercato estivo cominciato da poco, con Marcos Antonio, Cancellieri e Casale che hanno già rimpolpato la rosa a disposizione di Sarri e altri acquisti in arrivo. Per quanto riguarda la porta è stato chiuso l'arrivo a titolo definitivo di Luis Maximiano, che dovrebbe arrivare in Paideia per le visite mediche già domani, mentre l'alternativa al portoghese come secondo portiere dovrebbe essere costituita da Ivan Provedel, anche se resta una distanza con l'Empoli sul prezzo del cartellino. Si è tentato di inserire Kamenovic come contropartita ma lo Spezia non è interessato e ora il terzino potrebbe andare alla Sampdoria per Wladimiro Falcone: il portiere classe '95 era il sostituto prescelto dallo Spezia per Provedel ma il Torino ha complicato tutto cercando di chiuderlo, così la mossa della Lazio potrebbe essere aggiudicarsi Falcone per poi girarlo agli spezzini in cambio di Provedel. Situazione in evoluzione e da districare, si vedrà: l'alternativa resta sempre Terracciano. Dopo Casale poi ecco anche Alessio Romagnoli per la difesa, oggi è prevista la chiusura definitiva per l'ex milanista con la stesura del contratto nero su bianco. In uscita Vedat Muriqi non andrà più al Bruges, non si sa ancora molto sul suo futuro se non il fatto che non raggiungerà Auronzo di Cadore, mentre su Acerbi c'è l'interesse della Juventus. Resta il gradimento del Siviglia su Luis Alberto anche se ancora non ci sono stati passi avanti, per Milinkovic-Savic anche non si è fatto avanti nessuno con decisione.