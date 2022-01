DIRETTA - Calciomercato Lazio, le cessioni minori non sbloccano le operazioni in entrata

CALCIOMERCATO LAZIO - Sono ore di attesa in casa Lazio, nella speranza che si possa sbloccare finalmente la situazione legata all'indice di liquidità e quindi si possa intervenire sul mercato di gennaio per dare a Sarri una rosa più profonda in questa seconda parte di stagione. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, le uscite di Escalante e Rossi e quella attesa di Lukaku non sono sufficienti, servirebbe la cessione di almeno uno tra Lazzari e Muriqi: per il kosovaro si era mosso l'Hull City, il giocatore preferirebbe tornare in Turchia. Sarri ha chiesto un terzino sinistro che possa diventare titolare fin da subito e i profili vagliati sono Nicolò Casale del Verona - di cui però i gialloblù preferirebbero privarsi a giugno - e Fabio Parisi dell'Empoli, con Emerson Palmieri come soluzione più lontana. In attacco il nome che piace è sempre quello di Jonathan Burkardt del Mainz, resta però il nodo riguardante la cessione di Muriqi. Si attendono novità intanto per quanto riguarda il tesseramento di Kamenovic e il rinnovo di Luiz Felipe.