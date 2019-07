DIRETTA - Calciomercato Lazio, tra acquisti e cessioni: tutte le news

Dopo i primi movimenti in entrata, il mercato della Lazio prova a smuoversi anche in uscita. O almeno è ciò che spera Milan Badelj, con l'incognita futuro sempre sulle spalle e un paio di interessamenti che non vanno oltre i sondaggi. Attenzione poi al capitolo Pedro Neto, col Benfica sempre in lotta col Monaco per il talento portoghese. Cataldi rinnova e Luis Alberto ispira, il mercato non fa più per loro. In entrata Yazici sembra aver scelto la Lazio, ma la sensazione è che prima debba sbloccarsi l'affare Milinkovic - United, con Pogba a capitanare il domino. Attenzione a Caicedo poi, che dice no al Boca Juniors e si accomoda al tavolo delle trattative col club biancoceleste per il rinnovo. In caso di esito negativo un occhio va dato ad Ahmed Hassan, centravani egiziano dello Sporting Braga, alternativa numero uno all'ecuadoriano. Occhio al portoghese Joao Mario, in uscita dall'Inter e nuovamente sotto la guida di Mendes. È stato proposto a Lotito, ma al momento le priorità sono altre.