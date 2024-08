Eriksson, il funerale in Svezia e una statua in bronzo: verrà ricordato così

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Una foto di Sven e un registro di condoglianze. Tutto questo nella chiesa di Fryksände a Torsby, in Svezia. È lì che sarà celebrato il funerale di Eriksson, scomparso all'età di 76 anni. L'idea è stata proprio del padre dell'ex tecnico: "Il funerale di mio figlio si terrà nella chiesa cittadina di Fryksände. E probabilmente ci saranno molte persone per dargli l'ultimo saluto". Non è ancora ufficiale ma si va verso questa direzione, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport. Successivamente avverrà la cremazione con dispersione delle ceneri nel lago Fryken, come da richiesta dello stesso Svennis. Di quel luogo ne aveva parlato lui stesso nel documentario su Amazon. La famiglia dovrebbe assecondare la sua volontà.

Come da sua disposizione, inoltre, l'artista Hanna Beling starebbe ultimando la realizzazione di una statua in bronzo a lui dedicata. Sarà esposta nella piazza che gli verrà intitolata a Torsby. Sven sarà raffigurato seduto, leggermente inclinato in avanti e con un braccio alzato, come se stesse sempre in panchina. Lo stemma sul suo taschino sarà proprio quello del Torsby, come da richiesta del Mister. Negli ultimi giorni della sua vita, lo svedese ha seguito il lavoro a distanza: "Era entusiasta quando gli ho spiegato tutti i passaggi - ha detto la Beling - ma sempre con la sua calma. E quando gli ho inviato le foto della scultura, lui ha risposto in modo incoraggiante".