Eriksson, il ricordo di Capello: "Avversari spesso, nemici mai..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Insieme si sono sfidati in mille battaglie, uno sulla panchina della Roma, l'altro su quella della Lazio che proprio in quell'anno vinse il suo secondo storico scudetto con una squadra piena zeppa di campioni. Sven Goran Eriksson, l'eroe di quel titolo, ci ha lasciato e tra chi ha voluto ricordarlo in maniera speciale c'è proprio Fabio Capello che, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha ripercorso alcuni momenti con Sven: "Avversari spesso, nemici mai. Abbiamo combattuto tante battaglie, specialmente a Roma, quando i derby valevano scudetti".

"Sven è stato un grande allenatore, la sua Sampdoria prima e la Lazio poi erano squadre forti e piacevoli da guardare. Non potevi parlare male di lui, era davvero impossibile".