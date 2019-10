Europa League, il girone della Lazio: Celtic - Cluj rewind di agosto

Lazio - Rennes all'Olimpico, Celtic - Cluj al Celtic Park. La seconda giornata del girone E di Europa League è già uno spartiacque importante. La curiosità legata alla partita di Glasgow è che già il 13 agosto le due squadre si sono affrontate. Era il preliminare di Champions League e in quell'occasione ebbero la meglio i romeni 4-3, eliminando i padroni di casa dopo l'1-1 dell'andata.

FORMAZIONI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il Celtic dovrà fare a meno di Bauer e Simunovic in difesa, Bayo in attacco per squalifica, con il terzetto Bitton, Rogic e Griffiths destinato alla panchina. Petrescu invece dovrebbe recuperare Omrani, mentre Traore, ancora non al meglio, sarà almeno inizialmente tra le alternative. Sicuro assente il mattatore di agosto Tucudean, che ha dovuto prendersi una pausa dal calcio per problemi cardiaci.

