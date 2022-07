Federico Palmaroli: "Tifo Lazio. Totti? Quando sbagliava un gol..."

Il vignettista, conosciuto come Osho, svela la sua fede calcistica e sull'ex capitano della Roma ha le idee molto chiare...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Federico Palmaroli è uno dei vignettisti più affermati del panorama attuale. Le ironiche frasi di Osho, il suo nome d'arte, sono famosissime e fanno il giro del web. L'artista si è raccontato su Libero a una settimana dal suo spettacolo del 31 luglio in cui riassumerà a modo suo due anni di covid al Parco della Casa del Jazz di Roma. Il vignettista ha anche parlato di calcio rivelando di essere tifoso della Lazio. Quando poi gli hanno chiesto se Totti fosse l'ottavo re di Roma, la risposta è stata perentoria: «Ma proprio no! Godevo come un riccio a ogni suo gol sbagliato. Francamente credo che avrei altri modelli anche se fossi stato romanista».