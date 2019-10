Fiorentina - Lazio, il Franchi si prepara: previsti oltre 30mila spettatori

RASSEGNA STAMPA - Dopo il ko con il Celtic, il calendario non è agevole per la Lazio attesa dalla Fiorentina nel posticipo di domenica sera. Una sfida che la squadra di Inzaghi non può sbagliare se vuole avvicinare la zona Champions. Non sarà semplice perché la squadra viola, appaiata ai biancocelesti in classifica, è in condizione e vuole proseguire la striscia positiva. I toscani potranno anche contare sul calore del pubblico con il Franchi che si prepara alla sfida. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, sono circa 33mila gli spettatori certi tra abbonati e biglietti venduti.Un dato destinato a crescere visto che mancano più di 48 ore. La capienza è di 43mila e non è escluso che si possa avvicinare un sold out. Importante sarà anche la risposta dei tifosi capitolini anche se, al momento, sono ancora disponibili alcuni tagliandi nel settore ospite.

FIORENTINA - LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA- LAZIO, PARLA CASTROVILLI

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE