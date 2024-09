Fiorentina-Lazio, si va verso la prima di Gudmundsson: le scelte di Palladino

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Pochi dubbi per Palladino per quanto riguarda la gara di domani contro la Lazio, ma il nodo Gudmundsson rimane. L'islandese spinge per un posto da titolare, ma il tecnico viola predica calma viste le settimane di fuoco che stanno per arrivare. Prima la Lazio, poi il derby con l'Empoli, la Conference League e la sfida al Milan. Per sfruttare Gudmundsson ci sarà tempo e modo, ma per la sua presenza nella gara contro i biancocelesti si deciderà tutto oggi.

Come spiega il Corriere dello Sport, se Palladino decidesse per il piano conservativo, l'attaccante partirà dalla panchina e accanto a Kean, già a segno due volte in questo avvio di campionato, ci sarà uno tra Colpani e Beltran. A parte il dubbio in attacco, la formazione è quasi fatta: da scegliere solo se a comporre la linea a tre assieme a Quarta e Pongracic sarà Biraghi o Ranieri.

Domani al Franchi sarà tutto esaurito con 20mila spettatori viola. Tra loro anche un tifoso speciale che tornerà a vedere la Fiorentina al Franchi dopo ben 4 anni: Rocco Commisso.

