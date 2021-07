Flaminio, Marco Nervi apre alla Lazio: "Vogliamo che lo stadio viva nel presente"

Marco Nervi, uno dei nipoti di Pier Luigi, storico architetto che ha partecipato alla costruzione dello Stadio Flaminio, ha rilasciato un'intervista in cui spiega come la Lazio può rendere di nuovo agibile l'impianto e trasformarlo nella sua nuova casa. Di seguito le parole del capo della "Pier Luigi Nervi Project Association" riportare dalla consueta rassegna stampa a cura di Radiosei: "Il piano di conservazione è una lista di indicazioni da seguire. Non sono ancora arrivate richieste formali, solo colloqui e sopralluoghi. C'è la volontà della Lazio per un restyling. Per ogni cosa c'è una soluzione ma va rispettata l'opera. Vogliamo che il Flaminio viva nel presente. Se la Lazio segue il piano di conservazione per noi va benissimo".