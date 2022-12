Funerali Mihajlovic, Mancini straziato nel dolore: "Una vita insieme..."

RASSEGNA STAMPA - Un lunedì mattina distruggente, Roma e il mondo si sono ritrovati in un vortice di dolore. Ieri mattina presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri si sono svolti i solenni funerali per dare l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. Tanti i presenti, a partire dai tifosi, le squadre sia allenate ma anche in quelle in cui ha militato e infine, i tanti personaggi dello spettacolo che si sono riuniti a gran voce, con il cuore spezzato. Alla fine dell'esequie un'immagine indimenticabile. A portare il feretro in spalla c'erano i suoi ex compagni di squadra, Mancini e Stankovic primi fra tutti, seguiti da Attilio Lombardo, De Silvestri, Arnautovic e Soriano. Con ognuno di loro c'era un rapporto di fratellanza, un legame indissolubile e come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è stato proprio il ct della Nazionale ad evidenziarlo nel compianto: «È stato un onore e un privilegio avere Sinisa come amico, abbiamo passato una vita insieme».