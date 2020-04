Gabbiadini sulla lotta scudetto: “Difficile dire chi vincerà, campionato falsato"

È stato uno dei primi calciatori di Serie A a risultare positivo al coronavirus. Ma oggi Manolo Gabbiadini sta bene, non vede l'ora di tornare in campo e salvare la sua Sampdoria. Anche se “non bisogna avere fretta - sono le sue parole riportate da Radiosei -, ci sono cose più importanti del calcio e ripartiremo solo quando potremo farlo in totale sicurezza”. E sulla lotta scudetto, Gabbiadini la pensa così: “Troppo difficile dire chi vincerà il titolo adesso. Riprendere dopo due mesi di stop e con magari solo 20 giorni di preparazione nelle gambe vuol dire che il campionato sarà falsato, comunque vada a finire. Il finale di stagione sarà un'incognita anche per noi giocatori”.