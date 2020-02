Genoa - Lazio, accoltellato tifoso biancoceleste: i dettagli

Un brutto episodio è avvenuto sabato sera a Genova. In pieno centro, un 30enne tifoso della Lazio è stato accoltellato da due ultrà del Genoa. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, i due sono stati subito arrestati dalla polizia. I due, che apparivano sotto l'evidente effetto dell'alcool, in attesa della condanna con la giustizia, hanno ricevuto 8 anni di Daspo. Il tifoso biancoceleste, arrivato in Liguria per assistere a Marassi al match della squadra di Inzaghi contro i liguri, è stato medicato in ospedale.

