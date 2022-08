Gondo: "Fabiani importantissimo, mi convinse a restare a Salerno"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Cedric Gondo è pronto a stupire con la maglia dell'Ascoli. Prima un'esperienza incredibile alla Salernitana con tanto di esordio in Serie A. Merito del presidente Lotito e di Fabiani che il calciatore ha ringraziato nell'intervista riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei: "Il direttore Fabiani mi ha incoraggiato moltissimo. Avevo chiesto di andare via, lui mi convinse a restare. Poi è finito un ciclo e hanno voluto cambiare. Mi è dispiaciuto non restare in una società che mi ha dato tanto. Devo molto a Salerno e alla sua gente che porto nel cuore".

Sulla Nazionale e sulla possibilità di approdare in azzurro invece: "Ci ho pensato, ma il mio sogno è la nazionale ivoriana. Certo l’azzurro è un’icona nel mondo del calcio e sono riconoscente a questo Paese che è anche un po’ mio. Ma sono nato in Costa d’Avorio".