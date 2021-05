Immobile-Belotti, doppio duello: dal campionato alla maglia da titolare all'Europeo

La sfida nella sfida di Lazio - Torino, oltre al confronto tra Lotito e Cairo, sarà quella dei bomber Immobile e Belotti. I due attaccanti, si sa, sono molto amici e hanno sempre grande piacere di rincontrarsi. Stasera all'Olimpico le motivazioni per loro saranno diverse, con Ciro che proverà a incrementare il suo bottino per saziare la sua fame di gol e Andrea che deve far raggiungere la salvezza alla sua squadra. I numeri del biancoceleste contro la sua ex squadra fanno ben sperare dato che da quando è alla Lazio gli ha segnato 7 gol in 10 partite, di cui 5 nelle ultime 4. Belotti invece ha bucato i capitolini 4 volte di cui 3 su calcio di rigore.

EUROPEO - Dopo la sfida di oggi, Immobile e Belotti si ritroveranno tra qualche settimana con la Nazionale per Euro2020. I due, come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, solitamente condividono la stanza oltre che il ruolo di centravanti azzurro. Mancini regalerà solo a uno dei due la maglia da titolare, molto difficile vederli in campo insieme visto il modulo adottato dal ct. La sfida tra i due, dunque, proseguirà, ma sempre con il sorriso perché l'amicizia viene prima di tutto.

