Immobile, meglio di lui solo Messi e Lewandowski: il confronto dal suo approdo alla Lazio

Era l'estate 2016 quando Ciro Immobile arrivò a Roma sponda biancoceleste e iniziò la sua incredibile avventura con la maglia della Lazio. L'attaccante partenopeo decise di intraprendere questa nuova sfida dopo una doppia esperienza non troppo positiva all'estero con Borussia Dortmund e Siviglia e dopo il suo ritorno in Italia con la maglia del Torino. Tutto poteva immaginarsi tranne di riuscire a riscattarsi in questa maniera. Dal gol segnato all'esordio di quella stagione contro l'Atalanta ne ha fatta di strada e domani, sempre contro la Dea, sarà la presenza numero 200 per lui.

NUMERI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono i numeri a parlare per lui. Dal suo approdo alla Lazio, Immobile ha inanellato una serie di gol con una media degna dei migliori attaccanti in circolazione. Non solo. Oltre a buttarla dentro Ciro regala spesso l'assist giusto per i compagni, abbinando il cinismo sotto porta al giusto altruismo in determinate situazioni. Conteggiando questi due fondamentali, Immobile ha siglato 116 gol e 29 assist in campionato dal 2016 per un totale di 145 gettoni, al pari di Cristiano Ronaldo. Meglio di loro solo Lewandowski (138 + 23) e Messi (143 + 57). La Scarpa d'Oro dello scorso anno ha confermato la forza di Immobile, proiettandolo di diritto tra i più forti bomber del pianeta.