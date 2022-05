"Insieme per la pace", tutti in campo per l'Ucraina: in gara anche la Lazio Women

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Image Sport

Il 27 maggio alle 20.45 andrà in scena all’Olimpico il quadrangolare di beneficenza “Insieme per la pace”. Personaggi dello sport, del mondo dello spettacolo, la Nazionale attori 1971 e quella delle suore capitanata da Suor Paola, si sfideranno per finanziare un reparto di pediatria oncologica in Ucraina. In gara, riporta la rassegna stampa di Radiosei, anche la squadra femminile della Lazio, oltre a quella dell'Empoli. A dare il calcio d’inizio sarà l’attrice Anna Foglietta. Un fine nobile, per una partita che sarà trasmessa in diretta dalle 20.30 su Lazio Style Channel. Sul circuito Vivaticket è possibile acquistare i biglietti per la Tribuna Tevere al costo di 5 euro.

