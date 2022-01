Inter - Lazio è Inzaghi contro Sarri: la vendetta sfida la rivoluzione

RASSEGNA STAMPA - Inter-Lazio di stasera poteva pure non essere Inzaghi contro Sarri, se in estate le cose fossero andate come stavano andando. Simone era a un passo dal rinnovo, Mau invece cercava ancora squadra ma l'occasione non arrivava. Poi l'accordo saltato con Lotito, Inzaghi che saluta, per qualcuno addirittura tradisce, e va a Milano dall'Inter. Forse era destino, solo così la Lazio poteva avviare la rivoluzione Sarri, che accende l'entusiasmo e che stasera si incrocia ancora con il suo predecessore. Inzaghi immagina e desidera la vendetta dopo il 3-1 incassato all'andata all'Olimpico (era il 16 ottobre), l'unica partita persa dai campioni d'Italia sin qui in campionato; Sarri, invece, vuole gonfiare il bilancio per proseguire la rivoluzione: 8 sfide tra i due, l'allenatore nerazzurro ha vinto due volte, il tecnico laziale 5. A San Siro s'accenderanno le luci per illuminare Inter-Lazio, Inzaghi contro Sarri, che poteva pure non esserci.

