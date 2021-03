Italia - Irlanda del Nord: Immobile verso una maglia da titolare

Pausa dal campionato e spazio alle Nazionali in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 che si svolgeranno in Qatar. Ci sarà anche l'Italia di Roberto Mancini che inizierà il suo cammino proprio domani nella gara contro l'Irlanda del Nord in programma alle 20:45 allo stadio Tardini di Parma. il ct azzurro avrà ancora oggi per decidere la formazione da schierare ma, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Ciro Immobile dovrebbe partire tra i titolari. E' infatti il bomber della Lazio ad essere il calciatore perfetto per sfruttare al meglio il gioco di Locatelli che domani partirà dal primo minuto. L'attaccante, anche se sta vivendo un periodo particolare dal punto di vista della realizzazione dei gol, fresco vincitore della Scarpa d'Oro è carico in vista dell'impegno azzurro.

