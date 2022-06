Italia, la Nations League influenza l'Europeo: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Punto e a capo. L'Italia di Roberto Mancini deve chiudere con il passato e guardare al futuro. Gli azzurri non parteciperanno al prossimo Mondiale, per la seconda volta consecutiva, e dopo la sconfitta netta contro l'Argentina sono chiamati ad affrontare Germania, Inghilterra e Ungheria in Nations League. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei queste gare saranno importanti in vista del prossimo Europeo del 2024.

Il sorteggio, il 9 ottobre a Düsseldorf, vedrà come teste di serie le migliori dieci della Nations (le 4 prime, le 4 seconde e le 2 migliori terze). Finire in seconda fascia sarebbe tutto sommato un risultato positivo visto che all'Europeo si qualificano le prime 2 di ogni gruppo ma le difficoltà aumenterebbero.

La Nations prevede "promozioni" e "retrocessioni" ed è per questo che bisognerà prestare attenzione massima in queste tre gare. Retrocedere in Serie B vorrebbe dire perdere incassi da big match e anche dai diritti tv e sponsor oltre che lottare con Bosnia, Romania, Finlandia e Albania per tornare in A.