Italia, Mancini sul caso Acerbi-Chiellini: "Ho sbagliato io, non avevo gli occhiali"

Un piccolo giallo non del tutto risolto quello di ieri che ha visto protagonista Giorgio Chiellini e Francesco Acerbi. Il Ct Mancini aveva infatti deciso di far giocare il difensore della Juventus ma alla fine in campo è sceso il biancoceleste. All'inizio sembrava esser stato un errore nelle formazioni che a ridosso del match era troppo tardi per modificare, poi al termine della gara il tecnico è intervenuto ai microfoni di Rai Sport chiarendo che si era trattata di una scelta per tutelare Chiellini, fermo in pratica da un anno e mezzo. Alla fine è proprio il mister a prendersi la responsabilità: "Ho sbagliato io. Mi hanno fatto vedere la distinta e non avevo gli occhiali, quindi ho detto "va bene", ma non mi sono accorto che c'era Acerbi al posto di Chiellini. Comunque dovevano giocarne una per uno, quindi va bene così".

Italia - Bosnia, Acerbi titolare per errore: il giallo con Chiellini

