Italia - Spagna, le pagelle dei quotidiani: Chiesa crea, Bonucci distrugge

Si ferma in semifinale il percorso in Nations League dell'Italia, sconfitta 2-1 a San Siro dalla Spagna di Luis Enrique. Decisiva ai fini del risultato l'espulsione rimediata da Leonardo Bonucci nel finale di primo tempo, arrivata per una somma di ammonizioni entrambe evitabili. Sotto di 2 gol e di un uomo gli azzurri ci hanno provato nella ripresa, spinti soprattutto da un Federico Chiesa indemoniato. Suo l'assist dopo un'azione personale per la rete di Pellegrini che ha accorciato le distanze nel finale, ma non è bastato. Di seguito le pagelle dei quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 5, Bonucci 4,5, Bastoni 5, Emerson Palmieri 5,5; Barella 5 (71' Calabria 6), Jorginho 6 (64' Pellegrini 6,5), Verratti 5 (58' Locatelli 6); Chiesa 6,5, Bernardeschi 5,5 (45' Chiellini 6,5), Insigne 5 (58' Kean 5,5). Allenatore: Mancini 5,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 5, Bonucci 4, Bastoni 5,5, Emerson Palmieri 5,5; Barella 5 (71' Calabria 6), Jorginho 5,5 (64' Pellegrini 6,5), Verratti 5 (58' Locatelli 6,5); Chiesa 7, Bernardeschi 5,5 (45' Chiellini 7), Insigne 5 (58' Kean 6). Allenatore: Mancini 5,5.

