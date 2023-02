Juve, Allegri furioso con Di Maria per un errore commesso con la Lazio: ecco quale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Furia Allegri contro Di Maria in occasione di Juve-Lazio. Le urla dell'allenatore sono state notate in diretta e, ora dopo dopo, stanno infiammando il web, dove ci sono diversi video che ritraggono il tecnico che scatena tutta la sua rabbia dopo un errore del Fideo nella gestione del pallone. Siamo al 93', in pieno recupero: i bianconeri stanno difendendo il gol del vantaggio che vale la semifinale e hanno un'opportunità in contropiede per alleggerire la pressione dei biancocelesti. L'azione si sviluppa sull'argentino che, invece di blindare il possesso, prova il taglio filtrante per Kean. La difesa della Lazio riconquista palla e riparte. È proprio in quel momento che Allegri si scatena: urla, gesticola, si volge verso la panchina e imbocca la via degli spogliatoi con un minuto abbondante ancora da giocare. "Mi sono arrabbiato con Angel. A due minuti dalla fine devi gestire meglio la palla", ha confermato l'allenatore.

TORNA ALLA HOMEPAGE