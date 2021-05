Juventus, club in difficoltà: trattativa aperta per posticipare gli stipendi

Non solo l'Inter, anche la Juventus è in grave emergenza economica. I nerazzurri hanno già avviato le trattative con i propri tesserati per tagliare gli stipendi, mentre i bianconeri stanno cercando una soluzione meno drastica, stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei. Andrea Agnelli starebbe parlando con i giocatori per far slittare i pagamenti da marzo a giugno 2021, cosa accaduta anche lo scorso anno. Il bilancio juventino è in profonda crisi e una boccata d'ossigeno visto che le entrate scarseggiano. Anche per questo il presidente della Juve non lascia l'idea Superlega che garantirebbe sicurezza a livello economico.

