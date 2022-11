Juventus - Lazio, Felipe Anderson ha un conto in sospeso con i bianconeri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Sarri chiede gli straordinari a Felipe Anderson per l'ultima partita prima della sosta. L'allenatore della Lazio pensava di aver recuperato Immobile in attacco, l'ingresso del capitano nei minuti finali contro il Monza ne erano la prova. Una riacutizzazione del problema invece ha bloccato il bomber, constringendolo al forfait con la Juventus. Il brasiliano sarà adoperato come falso nueve per la sua quattordicesima partita da titolare (su 1260 minuti a disposizione ne ha giocati 1135). Contro i bianconeri ha un conto in sospeso: come riporta la rassegna stampa di Radiosei sono gli avversari contro cui ha giocato più minuti senza mai partecipare attivamente a una marcatura (gol o assist). Il nuovo ruolo lo sta portando a segnare di più (2 marcature nelle ultime 4 gare, entrambi in trasferta). All'Allianz Stadium Pipe cerca la sua personale rivincita.