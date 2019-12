Juventus - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Lulic d'altri tempi, Luis Alberto spadroneggia

La Lazio conquista la Supercoppa Italiana in terra straniera contro la Juventus e chiude alla grandissima l'anno solare. Tanta soddisfazione per tutto il gruppo biancoceleste, soprattutto per gli uomini di Inzaghi che sono scesi in campo a Riyad: da uno Strakosha sempre attento a una difesa magistrale contro l'attacco dei campioni d'Italia, da un Luis Alberto sempre più in stato di grazia a un Lulic che veste nuovamente i panni del mattatore di finali e gioca come se avesse dieci anni di meno, da un Cataldi che mette una sigla dolcissima nel finale a un reparto offensivo che con il suo movimento costante rende possibile l'ennesima impresa laziale. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati dai principali quotidiani sportivi ai giocatori biancocelesti.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 7, Luiz Felipe 7,5, Acerbi 7,5, Radu 7, Lazzari 7,5, Milinkovic-Savic 7, Leiva 7 (64' Cataldi 7,5), Luis Alberto 8 (66' Parolo 7,5), Lulic 9, Correa 7, Immobile 7 (82' Caicedo 7), Inzaghi 8.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 7, Radu 6, Lazzari 7, Milinkovic-Savic 7, Leiva 6,5 (64' Cataldi 6,5), Luis Alberto 7,5 (66' Parolo 7), Lulic 8, Correa 6,5, Immobile 6 (82' Caicedo sv), Inzaghi 8.

IL MESSAGGERO - Strakosha 6, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 7, Radu 6, Lazzari 7, Milinkovic-Savic 7, Leiva 7 (64' Cataldi 7,5), Luis Alberto 7,5 (66' Parolo 7), Lulic 7,5, Correa 7, Immobile 6,5 (82' Caicedo 6,5), Inzaghi 8.

IL TEMPO - Strakosha 7, Luiz Felipe 7,5, Acerbi 7,5, Radu 7, Lazzari 7,5, Milinkovic-Savic 7, Leiva 7,5 (64' Cataldi 7,5), Luis Alberto 7,5 (66' Parolo 7), Lulic 8, Correa 7, Immobile 7 (82' Caicedo 7), Inzaghi 9.

