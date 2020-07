Juventus - Lazio, le pagelle dei quotidiani: risveglio Immobile, amnesia Luiz Felipe

Un'altra sconfitta per la Lazio, la quarta nelle ultime 5 partite. Stavolta è la Juve ad avere la meglio sui biancocelesti che però escono a testa alta dall'Allianz Stadium. Una partita condizionata dalle tante, troppe assenze, contro una squadra forte e organizzata ma a cui la Lazio ha dimostrato di poter tenere testa. Alla doppietta di Ronaldo, complice anche un grave errore di Luiz Felipe in disimpegno, ha risposto Immobile dal dischetto, ma non è bastato. Vediamo di seguito le pagelle dei principali quotidiani assegnate ai ragazzi di Inzaghi.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 6; Bastos 5; Luiz Felipe 5 (89' Falbo sv); Acerbi 6,5; Lazzari 6,5 (89' Raul Moro sv), Milinkovic 6,5; Cataldi 6 (A. Anderson 6); Parolo 6; D. Anderson 6 (66' Vavro 6); Caicedo 5,5 (66' Adekanye 5,5); Immobile 7,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6,5; Bastos 5,5; Luiz Felipe 4,5 (89' Falbo sv); Acerbi 6; Lazzari 5,5 (89' Raul Moro sv), Milinkovic 6,5; Cataldi 6 (A. Anderson 6); Parolo 5,5; D. Anderson 6 (66' Vavro 6); Caicedo 5 (66' Adekanye 5,5); Immobile 7.

CORRIERE DELLA SERA - Strakosha 6; Bastos 5; Luiz Felipe 5,5 (89' Falbo sv); Acerbi 6; Lazzari 5,5 (89' Raul Moro sv); Cataldi 6 (A. Anderson sv); Parolo 5,5; D. Anderson 6 (66' Vavro sv); Caicedo 5,5 (66' Adekanye 5,5); Immobile 6,5

IL TABELLINO di Juventus - Lazio 2-1

LE PAGELLE di Juventus-Lazio: Bastos-Luiz Felipe regali a CR7, segnali di Immobile

