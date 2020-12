Juventus - Napoli, ecco la possibile data di recupero

Dopo la decisione di togliere la vittoria a tavolino alla Juventus e far giocare la partita tra i bianconeri e il Napoli, si cerca una data utile per far scendere in campo le due squadre. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei potrebbe essere il 14 febbraio il giorno giusto. Da calendario ci sarebbe la partita di ritorno, e le due compagini anziché ritrovarsi allo stadio Diego Armando Maradona si affronterebbero all'Allianz Stadium. A quel punto anche la gara di ritorno subirebbe uno slittamento.