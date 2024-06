Kovacevic schiera il suo undici dei sogni: presenti due storici ex Lazio

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Darko Kovacevic ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek dove gli è stato chiesto di schierare la sua formazione dei sogni. L'ex attaccante della Juve ha scelto come modulo il 4-4-2. In porta Buffon, in difesa da destra a sinistra Cafu, Nesta, Mihajlovic, R. Carlos; in mediana Figo, Xabi Alonso, Zidane, De Pedro; davanti Ronaldo e G. Weah. Come allenatore Carlo Ancelotti. Come si evince da questo undici ha schierato ex compagni ed ex avversari che ha incontrato durante la sua carriera.

L'ex attaccante di Juve e Lazio nel suo roster ha inserito due storici ex biancocelesti come Alessandro Nesta e Sinisa MIhajlovic. Sull'ex capitano della Lazio racconta di come fosse veloce, elegante e tempista. Sembrava perfetto come se fosse progettato al computer. Data la sua grande qualità lo preferiva come compagno anziché come avversario. Su Sinisa racconta di quando lo conobbe prima con la maglia della Jugoslavia. Ricorda il suo meraviglioso sinistro e di come fosse il migliore sui calci piazzati e un grande leader. Kovacevic conclude l'intervista - e la formazione - ammettendo che Mihajlovic occupa un posto speciale nel suo cuore.

TORNA ALLA HOMEPAGE