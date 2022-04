La Lazio è l'incubo del Torino nel recupero: quanti punti guadagnati!

RASSEGNA STAMPA - La Lazio riprende il Torino nel recupero e ultimamente non è più una novità. Ieri è stato solo pareggio con il 12° gol di Immobile contro la sua ex squadra, come a settembre 2021 con il rigore sempre di Ciro (1-1) quasi allo scadere, ma nel novembre 2020 il guizzo finale Immobile-Caicedo è valso ai biancocelesti il 3-4, ancora una volta nell'extra-time. Se contiamo anche lo 0-0 del maggio 2021, negli ultimi 4 incroci il Torino ha perso 7 punti nei minuti finali contro la Lazio, che ne ha recuperati 5. L'1-1 di ieri sera ha fatto lievitare a 17 il bottino di punti persi dal Torino da situazione di vantaggio in campionato. Come si legge sulla rassegna di Radiosei, compreso lo 0-0 a maggio 2021 si tratta del terzo pari di fila in campionato tra le due squadre: un dato che non si verificava da oltre quarant’anni, quando dal 25 aprile 1976 al 31 dicembre 1977 le due squadre avevano collezionato 4 pareggi consecutivi in serie A fra casa e trasferta. Per i granata il digiuno all'Olimpico romano prosegue dal dicembre 2017.

