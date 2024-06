La nuova Lazio con Guendouzi al centro: le intenzioni del club

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Europeo gli è sfuggito di mano: il "taglio" di Deschamps consentirà a Guendouzi di riflettere e programmare i prossimi passi della sua carriera. Quella che la Lazio vede - senza ombra di dubbio - ancora vestita di biancoceleste, a maggior ragione dopo l'addio di Tudor. La società ha sempre sottolineato l'intenzione di puntare forte sul francese anche nella prossima stagione: l'ha detto pubblicamente ma anche nelle conversazioni private con i suoi agenti avvenute nelle ultime settimane. Il club, in altre parole, appare deciso a costruire la Lazio di Baroni attorno all'ex Marsiglia. Tuttavia, Lotito dovrà esser bravo a rispedire al mittente le offerte che inevitabilmente presto si presenteranno: in arrivo - riporta Corriere dello Sport - la proposta di Aston Villa e Newcastle. Si parla di cifre intorno ai 30 milioni di euro e stipendi più alti rispetto a quello attualmente percepito.

La Lazio, dalla sua, vuole che Matteo sia leader assoluto della nuova gestione: uno degli elementi di spessore su cui costruire la rosa. Uno dei pochi con esperienza internazionale, chiamato anche a guidare i più giovani, a maggior ragione in una stagione in cui la squadra sarà impegnata su tre fronti. Guendouzi dovrà essere leader, quello che di fatto era diventato con Sarri, a cui era bastato poco per renderlo intoccabile. Con Tudor ogni gerarchia era stata messa in discussione, ora però si cambierà di nuovo. E se dovesse rimanere, il francese è destinato a essere un punto di forza, tornando tra l'altro a giocare nel probabile 4-2-3-1 che adotterà l'ex Verona.

