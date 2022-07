Lacché: "Problema al campo risolto. Lazio e Auronzo avanti insieme"

Il responsabile di Media Sport Eventi racconta il forte legame tra la Lazio e Auronzo. Il neo sindaco è sulla stessa lunghezza d'onda...

RASSEGNA STAMPA - «Nessuna polemica, siamo grati al Comune di Auronzo, sia alla precedente che all'attuale Amministrazione, per la vicinanza e la collaborazione. C'è da registrare che, dopo 15 anni, per la prima volta abbiamo trovato un campo di gioco non in perfette condizioni. Qualche problema c'è stato nel giorno in cui siamo arrivati, poi grazie alla collaborazione di tutti la situazione è rientrata. Colpe? Nessuno vuole puntare il dito contro qualcuno. Il problema c'è stato ma è in via di risoluzione. La Lazio ha apprezzato l'intervento tempestivo messo in campo dalle istituzioni. Amichevoli a rischio? Falsità, Sarri ha dato l'ok per giocare senza alcun problema». A parlare così è Gianni Lacché di Media Sport Eventi, società che organizza il ritiro biancoceleste, che spiega come il problema al campo sia stato risolto nei giorni scorsi e con i lavori di questa mattina. Anche Dario Vecellio Galeno, neo sindaco di Auronzo, ha spiegato al Corriere delle Alpi che tutto è tornato a norma: «È stato fatto un primo intervento, un altro è in programma oggi, approfittando del giorno di riposo che mister Sarri ha concesso ai suoi. In poche ore il terreno di gioco sarà perfetto anche se, mi sento di dirlo, quanto visto nei giorni scorsi non sembrava poi così male». Entrambe le parti hanno spiegato che c'è un altro anno di contratto per i ritiri sotto le Tre Cime di Lavaredo, ma non è escluso che si possa estendere e proseguire insieme visto il forte legame tra la Lazio e il comune di Auronzo.