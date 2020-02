Lazio, -14 alla fine: il calendario biancoceleste con 6 partite all'Olimpico

LAZIO, CALENDARIO - Non bisogna fare tabelle, dicono. Pensare partita per partita, suggeriscono. Vero, meglio che la Lazio guardi un passo alla volta al proprio cammino, ci pensiamo noi a vedere oltre per capire quali ostacoli e quali opportunità la squadra di Inzaghi potrà incontrare. Come riporta la rassegna di Radiosei, compresa Genoa-Lazio, mancano 14 gare alla chiusura del campionato a maggio, 6 delle quali i biancocelesti le giocheranno in casa: Bologna, Fiorentina, Milan, Sassuolo e Cagliari, tutte all'Olimpico. Dopo la trasferta al Ferraris, Immobile e compagni ospiteranno Mihajlovic, poi si andrà a Bergamo prima dei viola. Si proseguirà con il Torino in trasferta, il ritorno dell'ex Pioli tra le mura amiche e la gita a Lecce. Lazio-Sassuolo e Udinese-Lazio anticiperanno lo scontro diretto (da scudetto?) contro la Juventus all'Allianz Stadium. Lazio-Cagliari e Napoli-Lazio (il 24 maggio) chiuderanno il cerchio.

