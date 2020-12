Lazio, 2021 anno chiave per Strakosha: non ci sono occasioni da sprecare

Il 2020 è stato un anno duro per tutti ma, per quanto riguarda la Lazio, a risentirne di più dal punto di vista sportivo è stato forse Thomas Strakosha. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il portiere biancoceleste da certezza tra i pali è stato scalzato dal nuovo arrivato Pepe Reina, estremo difensore di sicura affidabilità. Dopo l'infortunio di maggio Strakosha ha stentato a tornare tra le grazie di Inzaghi, che lo ha impiegato finché ha potuto in avvio di stagione salvo poi perderlo causa Covid. Da allora un rientro fugace con l'Udinese e sette panchine di fila dopo la brutta sconfitta con i bianconeri. Il 2021 sarà l'anno della verità per Strakosha, che non potrà sprecare occasioni neanche in Coppa Italia per rimontare in sella: d'altronde il portiere titolare della Lazio è lui, quantomeno sulla carta, e il club non può permettersi di far scendere il valore del suo cartellino quando la scadenza del contratto è al 2022. Ci saranno dei ragionamenti da fare, ma la palla è in mano a Strakosha: sta a lui riconquistare quello che aveva ed ha perso.

