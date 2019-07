Lazio, ad Auronzo previsti circa 12000 tifosi: oggi la prima amichevole

In attesa dell'inizio del campionato, sono appena cominciati i ritiri delle squadre di Serie A. Se molte delle big lavorano a porte blindate, per la Lazio il discorso è leggermente diverso. Come sempre è accaduto negli anni, i tifosi biancocelesti ad Auronzo di Cadore posso vivere a stretto contatto con la squadra e trasmetterle tutto il loro affetto. Già ieri sotto le Tre Cime di Lavaredo erano presenti 300 tifosi, ma è solo un antipasto: come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nell'arco dell'intero ritiro ne sono previsti circa 12000, cifra confermata dall'assessore allo sport e vicesindaco di Auronzo, Enrico Zandegiacomo. I biancocelesti resteranno in Veneto fino al 27 luglio e disputeranno, com'è ovvio che sia, anche varie amichevoli: la prima è in programma oggi contro la squadra di casa (Lazio-Auronzo, ore 17: costo del biglietto 12€, gratuito per i bambini sotto gli 8 anni), mentre l'ultima andrà in scena il 27 contro il Mantova (si giocherà alle ore 16 per permettere alla squadra di rientrare a Roma in serata).

