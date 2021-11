Lazio, Adani: "Vi svelo come Sarri può battere il Napoli"

RASSEGNA STAMPA - Napoli - Lazio, un match pieno di emozioni. Questa sera alle 20:45 andrà in scena il big match valido per la 14° giornata di Serie A. Se la Lazio ritorna dalla Russia con una vittoria da capogiro, in campionato ritrovano l'amara sconfitta contro la Juventus. Sarà un vero banco di prova per la squadra di Sarri affrontare il Napoli in casa. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, a esprimere le proprie sensazioni in merito è Lele Adani: "Cosa si intende per una Lazio "sarriana"? Molti pensano a quel Napoli ma Sarri ha sempre usato moduli e trame diversi da squadra a squadra e il motivo è semplice. Un buon allenatore si adegua alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Io per "sarriano" intendo un modo di lavorare sul campo, e allora sì, la Lazio è già sarriana e lo vedi come Pedro e Cataldi legano i reparti, o dalla coesistenza cercata e trovata di Luis Alberto e Milinkovic. Negli undici titolari la Lazio se la gioca con tutti, mancano piuttosto i ricambi e si è visto anche nell'ultima con la Juve. Quante difficoltà senza Immobile...".

LUIZ FELIPE IN NAZIONALE - "Luiz è un difensore moderno che sa difendere a campo aperto: aggressivo e veloce. Deve migliorare in due fondamentali: la distribuzione della palla e il mantenimento del reparto. Ogni tanto si perde, ma è un '97...".

NAPOLI - LAZIO: "Come Spalletti potrebbe battere la Lazio? Sfruttando i movimenti alle spalle della difesa biancoceleste. tutte e due le squadre giocano alte e danno il meglio nella costruzione, ma hanno problemi quando devono correre all'indietro. Mi aspetto che Lozano giochi da punta e meno da ala, sfruttando la qualità del piede di Insigne che disegna calcio da sinistra. Sarri invece potrebbe battere il Napoli con Immobile che è abilissimo a muoversi alle spalle dei centrali: ecco, Ciro deve costringere Koulibaly e Rrahmani a inseguirlo abbassandosi, così permette all'esterno che porta palla, Pedro in particolare, più opzioni nella giocata. La ricerca della profondità, l'appoggio al limite o il servizio per l'inserimeno della mezz'ala".

ROSA CORTA - "I cambi potrebbero favorire il Napoli anche se mancheranno Politano e Ounas. Spalletti ha però Elmas e uno tra Mertens e Petagna per modificarsi in corsa. Sarri può contare su Zaccagni: l'ex Verona ha i numeri, ma deve ancora mostrarli in una piazza come Roma".