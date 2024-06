Lazio, affollamento in mediana: ma c'è chi è sicuro della maglia da titolare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è affollamento nella Lazio per quanto riguarda il centrocampo. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Baroni è certo di avere a disposizione Guendouzi, Rovella, Cataldi e Vecino. Con caratteristiche diverse, potranno alternarsi e scambiarsi a seconda della tipologia di avversario e dello stato di forma. Il francese rischiava di andar via con Tudor oper via di rapporti tesi: occhio all'Aston Villa, che potrebbe in qualunque momento far un'offerta importante. Per la Lazio "Guendo" vale almeno 30 milioni ed è considerato una delle pedine su cui basare lo svecchiamento della rosa, oltre che titolarissimo.

Rovella è chiamato allo scossone dopo un'annata in cui la pubalgia non lo ha lasciato in pace. Cataldi ricorre, ma conosce il modulo, lo stesso di Pioli. Vecino è a un anno dalla scadenza di contratto: rifiutata la nazionale, pensa solo alla Lazio.