Lazio, anche quest'anno ritiro in Germania: dopo Auronzo c'è Marienfeld

La Lazio è una società abitudinaria, difficilmente ama cambiare dopo essersi trovata bene in un luogo. È quello che sta accadendo per i ritiri pre-campionato, una delle fasi più delicate della stagione e quindi da tenere particolarmente sott'occhio. Quello che verrà sarà il dodicesimo anno consecutivo in cui i biancocelesti inizieranno l'annata sportiva ad Auronzo di Cadore, e vi rimarranno dal 12 al 26-27 luglio. Ma non solo. Come già accaduto l'anno scorso, dopo il ritiro in Veneto ci sarà un breve periodo di riposo – che coinciderà anche con l'amichevole del 2 agosto contro il Bournemouth – e poi la squadra volerà in Germania. Direzione Marienfeld, lo riporta la rassegna stampa di Radiosei. Come un anno fa dunque, la Lazio effettuerà la seconda fase della sua preparazione (presumibilmente dal 3 al 10 agosto) tra le montagne tedesche, dove molto probabilmente si terrà anche un'altra amichevole internazionale come quella disputata contro il Borussia Dortmund un anno fa. Prima Auronzo, poi Marienfeld: il programma della pre-season biancoceleste si ripeterà identico a quello visto circa 365 giorni fa.

